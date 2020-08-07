Расплата за загар: чем опасно солнце для детей

Защита кожи от солнца крайне важна для здоровья детей, так как ее отсутствие может привести к очень серьезным последствиям в будущем. Такую информацию рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Эксперт объяснил, что раковое заболевание кожи, меланома, хотя и развивается в зрелом возрасте или в старости, однако чаще происходит у людей, имевших повреждения кожи, связанные с солнечным воздействием, в детстве.

«Пять случаев серьезного солнечного ожога в первые 20 лет жизни увеличивают риск меланомы на 80%», - указал врачу себя в Instagram.

Специалист обратил внимание на то, что популярный миф о положительном влиянии загара следует как можно быстрее развеять, ведь многие люди даже не подозревают о вреде ультрафиолета.

Младенцев до шести месяцев Комаров рекомендовал не держать под воздействием прямых лучей солнца. В целом, дети, в связи с физическими особенностями тела, получают более высокие дозы излучения. Защита их кожи требует внимательного подхода.

Для защиты при нахождении на солнце следует использовать качественный солнцезащитный крем плотной текстуры, слой которого стоит постоянно обновлять. На природе или за городом заново наносить крем необходимо каждые два, а в городе – каждые четыре часа.