Ювелирная работа: российские спасатели в Бейруте ищут под обломками выживших

Российские спасатели в Бейруте приступили к работе недалеко от места, где был эпицентр взрыва. Сейчас они пытаются попасть на нижние этажи постройки, прилегавшей к зданию элеватора. Под обломками могут находиться выжившие, поэтому всю работу спасатели делают с ювелирной аккуратностью. Сначала постройку тщательно исследовали кинологи с собаками, рассказывает руководитель оперативной группы отряда «Центроспас» МЧС РФ Игорь Акмаев.

«Группа спасателей, первая смена, приступила к обработке указанных собаками точек; происходит сейчас расширение щелей между плитами и их осмотр», — уточнил он.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Мощная ударная волна уничтожила десятки жилых домов и офисных зданий. По последним данным, в результате трагедии погибли более 130 человек, еще около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в столице Ливана для оказания помощи пострадавшим. Он оснащен всем необходимым оборудованием.