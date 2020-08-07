Ледяные орехи: огромных размеров град выпал в Самарской области

По территории Самарской области в районе сел Мусорка и Ташла Ставропольского района в пятницу прошел ураган. Вместе с мощным ветром на поселения обрушился сильный крупный град.

Согласно словам местных жителей, падавшие с неба на дома и участки градины достигали размеров грецкого ореха и сыпались с громким стуком.

В результате буйства стихии пострадал урожай в огородных посадках и садовые растения. Также были повреждены теплицы и постройки на участках.

Помимо названных населенных пунктов град также застал жителей Федоровки. Об этом сообщают «Новости Тольятти».

Согласно прогнозу синоптиков, град и грозы ожидают определенные территории Самарской области и ночью 8 августа. Кроме того, с ночи на субботу и днем 8 августа в регионе местами поднимется западный ветер с порывами 15-20 м/с.