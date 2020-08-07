Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бейрутский след: почему власти Ливана рассматривают сразу несколько причин трагедии

Валентин Гвоздев
Ирина Егорова
22:30 07.08.2020
Взрывной волной повредило десятки домов. По данным местных властей, причиной случившегося стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Последней версией взрыва в морском порту в Бейруте является взрыв аммиачной селитры, но не исключается и ракетный удар. Эксперты пока что изучают имеющиеся видеозаписи, на которых виден объект, похожий на ракету и слышен звук авиации. Данную  версию не исключают даже официальные власти республики спустя четыре дня после трагедии.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы», - заявил президент Ливана Мишель Аун.

Президент Ливана уже попросил у французского лидера Эммануэля Макрона предоставить спутниковые снимки момента взрыва в порту. Разрушительный взрыв произошел совсем недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Тем не менее, доказательств преднамеренной атаки пока никаких нет.

«С точки зрения военной целесообразности, проще было бы этот груз заминировать, подкупить какого-то человека, но не наносить ракетный удар. Груз шесть лет лежал в порту, с ним в любое время могли сделать что угодно. Когда порт  только загорелся там уже работали военные, пожарные, летали дроны», - заявил в эксклюзивном комментарии «Звезде» экс-начальник бригады президентской гвардии Ливана Мустафа Хамдан.

Одна из жительниц портового района, россиянка Людмила Аун, которая 22 года живет в Бейруте, перед взрывом была дома с дочерью.

«Очень мощный взрыв. Мы спрятались. Только это спасло нас», - рассказала она.

Стекла повредили женщине спину, а у ее дочери серьезная травма головы.

После взрыва разрушен практически весь город. Сильнее всего пострадал порт. Именно там сейчас ведутся основные поисковые работы. Сегодня появились кадры со склада, где хранилась аммиачная селитра, сделанная в Грузии. О рисках хранения в таких условиях взрывоопасного вещества не раз предупреждали служащие и сотрудники порта. Вчера 16 человек из администрации порта задержали.

Аммиачная селитра хранилась в порту Бейрута с 2014 года. Тогда ее конфисковали местные таможенные службы. Корабль бизнесмена Игоря Гречушкина шел из грузинского Батуми в Мозамбик, но сделал внеплановую остановку в Ливане. Россиянина ранее допросили на Кипре, где он проживает последние годы. Все информацию передали ливанским властям.

В настоящее время российские спасатели и медики помогают вытаскивать людей из-под завалов.  

«Работают по 3 смены по 20 человек в группе, активно применяется беспилотные авиасистемы и кинологические расчеты», - заявил заместитель начальника главного управления национального центра управления в кризисных ситуациях ГУ ННЦУКС руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.

Жители Бейрута требуют максимальной прозрачности расследования. Весь мир, тем временем, выражает Бейруту поддержку: Останкинская телебашня в Москве погасла в знак траура после трагедии. В канадском Монреале жители зажгли сотни свечей в память о погибших в столице Ливанской республики, а в Москве люди несут цветы к зданию посольства Ливана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.08.2020, 19:05
Осколки Бейрута: как столица Ливана пережила третий день после взрыва
Дата06.08.2020, 14:59
Корабли ТОФ обстреляли «вражескую» подлодку бомбами и торпедами
Дата07.08.2020, 21:00
«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Локомотив»
Дата05.08.2020, 12:03
Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:30 В стране и мире
Названы шесть признаков распространения рака в организме
17:56 В стране и мире
Бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса
17:19 В стране и мире
«Счастье любит тишину»: Кай Метов со своей молодой невестой готовятся к тайной свадьбе
17:10 В стране и мире
Названа главная опасность изменения климата
16:06 В стране и мире
Администратор Гармаша рассказал о проектах актера после ухода из «Современника»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы шесть признаков распространения рака в организме
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина
Названа главная опасность изменения климата
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.