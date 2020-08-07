Бейрутский след: почему власти Ливана рассматривают сразу несколько причин трагедии

Последней версией взрыва в морском порту в Бейруте является взрыв аммиачной селитры, но не исключается и ракетный удар. Эксперты пока что изучают имеющиеся видеозаписи, на которых виден объект, похожий на ракету и слышен звук авиации. Данную версию не исключают даже официальные власти республики спустя четыре дня после трагедии.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы», - заявил президент Ливана Мишель Аун.

Президент Ливана уже попросил у французского лидера Эммануэля Макрона предоставить спутниковые снимки момента взрыва в порту. Разрушительный взрыв произошел совсем недалеко от базы военно-морских сил Ливана. Тем не менее, доказательств преднамеренной атаки пока никаких нет.

«С точки зрения военной целесообразности, проще было бы этот груз заминировать, подкупить какого-то человека, но не наносить ракетный удар. Груз шесть лет лежал в порту, с ним в любое время могли сделать что угодно. Когда порт только загорелся там уже работали военные, пожарные, летали дроны», - заявил в эксклюзивном комментарии «Звезде» экс-начальник бригады президентской гвардии Ливана Мустафа Хамдан.

Одна из жительниц портового района, россиянка Людмила Аун, которая 22 года живет в Бейруте, перед взрывом была дома с дочерью.

«Очень мощный взрыв. Мы спрятались. Только это спасло нас», - рассказала она.

Стекла повредили женщине спину, а у ее дочери серьезная травма головы.

После взрыва разрушен практически весь город. Сильнее всего пострадал порт. Именно там сейчас ведутся основные поисковые работы. Сегодня появились кадры со склада, где хранилась аммиачная селитра, сделанная в Грузии. О рисках хранения в таких условиях взрывоопасного вещества не раз предупреждали служащие и сотрудники порта. Вчера 16 человек из администрации порта задержали.

Аммиачная селитра хранилась в порту Бейрута с 2014 года. Тогда ее конфисковали местные таможенные службы. Корабль бизнесмена Игоря Гречушкина шел из грузинского Батуми в Мозамбик, но сделал внеплановую остановку в Ливане. Россиянина ранее допросили на Кипре, где он проживает последние годы. Все информацию передали ливанским властям.

В настоящее время российские спасатели и медики помогают вытаскивать людей из-под завалов.

«Работают по 3 смены по 20 человек в группе, активно применяется беспилотные авиасистемы и кинологические расчеты», - заявил заместитель начальника главного управления национального центра управления в кризисных ситуациях ГУ ННЦУКС руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов.

Жители Бейрута требуют максимальной прозрачности расследования. Весь мир, тем временем, выражает Бейруту поддержку: Останкинская телебашня в Москве погасла в знак траура после трагедии. В канадском Монреале жители зажгли сотни свечей в память о погибших в столице Ливанской республики, а в Москве люди несут цветы к зданию посольства Ливана.