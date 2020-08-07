Фура и пассажирский автобус столкнулись в Тамбове: есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при столкновении большегрузного автомобиля с пассажирским автобусом в Тамбове. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 21:01. На пересечении бульвара Энтузиастов и улицы Рылеева столкнулись пассажирский автобус ПАЗ 14 А маршрута и грузовой автомобиль Volvo. В 21:06 к месту ДТП прибыло одно отделение от ПСЧ-4.

Отмечается, что трое из четверых госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС РФ по Тамбовской области.

Причина аварии устанавливается. Информация о ДТП уточняется.