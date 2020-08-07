Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо

Запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» обстреляла населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо в САР. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Всего было зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Хмаар-Дибси, Дадих, Джубас в провинции Идлиб и Хан-Туман, Аджель, Мизнас, Авейджель в Алеппо.

Также Щербицкий рассказал о патрулировании армейской авиацией по маршруту маршруту от aэродрома Квaйрес до Бир-Хaмид-Эль-Али и обрaтно. Российская военнaя полиция провелa патрулирование и в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджaми по двум маршрутам в направлении Авшaрия и Мембидж.