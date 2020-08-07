В Индии завершили спасательную операцию на месте крушения самолета

Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.

Спасательная операция на месте жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737 рейсом из Дубая завершена.

Об этом сообщил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян в Twitter.

По его словам, все пассажиры этого рейса доставлены в больницы в Малапураме и Кожикоде.

По последним данным в СМИ, более 120 человек пострадали и 17 погибли, в том числе пилот самолета в результате жесткой посадки. Всего этим бортом летело 190 пассажиров, в том числе 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа

Самолет раскололся на две части, сильно пострадала его носовая часть и кабина пилотов. На ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна.