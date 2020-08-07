«Невероятные ощущения»: Мацуев о своих впечатлениях после концерта в Московской филармонии

В Московской филармонии состоялся первый концерт после карантина из-за коронавируса. На нем выступил народный артист России, пианист Денис Мацуев. Солист Московской филармонии не скрывал радости от встречи с публикой, пусть и в заполненном лишь наполовину, согласно требованиям мэрии, зале.

«Это невероятные ощущения, потому что, когда музыканты попадают в вынужденный простой - это смерти подобно. Потому что без сцены музыкант жить не может, артистам нужны настоящие живые зрители и, какая бы гениальная не была онлайн-трансляция, не заменить настоящей живой энергии», - сказал Мацуев.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, решение о продаже билетов на осенние мероприятия и возможность полной заполняемости залов будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах,

«Мы все очень соскучились по живому звуку, для нас большая радость, что мы, соблюдая все эти условия, и благодаря нашим стоически выдержавшим это испытание исполнителям возвращаемся потихоньку в зал», - сказала она.

В здании филармонии и во время концерта зрителям необходимо находиться в маске. Те люди, что приходят семьей, сидят вместе. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, музыкантов в оркестре расставят друг от друга на два метра для соблюдения социальной дистанции. Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны.

В Москве театрам, кинотеатрам, концертным залам, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50% разрешили возобновить работу с 1 августа.

В связи с пандемией коронавируса на территории страны все театры были закрыты в конце марта 2020 года.