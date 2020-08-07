«Обследуем, консультируем»: бригада врачей Рошаля рассказала о своей работе с пострадавшими в Бейруте

Направленная Минздравом РФ и Депздравом города Москвы бригада врачей Леонида Рошаля рассказала о своей работе с пострадавшими.

«Мы начали работу со вчерашнего дня. Сегодня мы провели день в 5 госпиталях, обследовали консультировали 137 пациента, из них 21 пациент в тяжелом состоянии, которые находятся в реанимации. Трем тяжелым пациентам мы провели консилиум с ливанскими коллегами и назначили лечение на ближайшие дни», - рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш .

По его словам, специфика данной катастрофы заключается в том, что большая часть постиравших имела поверхностные резанные раны от стекол.

«В Бейруте очень много домов, внешняя стена которых из стекла. Это стекло, разлетевшись на мелкие кусочки поранило много людей. В домах, которые были ближе к эпицентру взрыва люди поучили серьезные черепно-мозговые травмы и переломы костей лицевого черепа», - уточнил Митиш.

Врачи работают параллельно с «Центроспасом» - наблюдают пациентов в местных больницах Бейрута, а также последовательно с госпиталем МЧС - в случае, если там оказываются пациенты в тяжелом состоянии.

Педиатрическая бригада Рошаля работает в течение 30 лет в различных очагах катастроф: природных, техногенных и в местах локальных военных действий. Ее создал профессор Рошаль. Сотрудники бригады имеют огромный опыт во многих странах мира.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. На данный момент число жертв взрыва увеличилось до 154 человек.