Молчание Ефремова и новые подробности в деле о смертельном ДТП: как прошло третье заседание суда

На этой неделе в ежедневном формате проводились заседания Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На первом слушании актер Михаил Ефремов не признал своей вины, так как заявил, что ничего не помнит. Вчера судом изучались видеоматериалы, которые просматривал и сам актер. Он никак не прокомментировал происходящее и лишь хранил молчание. Однако на кадрах видно, что сразу после ДТП, актер признается сотруднику ГАИ, что находился за рулем. Сегодня, на третьем заседании суда изучались свидетельские показания. На него известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, приехал на третье слушание на самокате.

«Я приехал на машине, это вызвало большой ажиотаж почему-то. Я решил ездить на общественном транспорте, чтобы об этом не писали так много. Я считаю, что нужно писать о Сергее, несчастном погибшем», - заявил он.

Погибший в ДТП Сергей Захаров после столкновения с внедорожником Ефремова был еще в сознании и даже пытался что-то сказать, заявила свидетель Екатерина, которая работает в бутике на Садовом кольце.

Другой свидетель подтвердил, что Ефремов был пьян. По словам Романа Шрамко, актер на своем внедорожнике перед тем, как столкнуться с Сергеем Захаровым, подрезал другие автомобили. После столкновения, когда актер вышел из машины, он стоял на ногах нетвердо и не очень беспокоился о судьбе Сергея Захарова.

«Он ушел от авто, пошатываясь, сел возле тротуара, потом подошел ко мне, попросил сигарету. От него разило алкоголем. На потерпевшего внимания он не обращал, ему было жалко свой автомобиль», - рассказал он «Звезде».

Несмотря на все показания свидетелей и продолжающееся противостояние адвокатов, Ефремов продолжал хранить молчание.