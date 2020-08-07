Водитель открыл огонь по мужчине на юге Москвы
Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В ходе дорожного конфликта неизвестный водитель выстрелил в мужчину на юге Москвы.
«Водитель выстрелил в мужчину предположительно из травматического оружия и скрылся», - сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного ГУМВД.
Инцидент произошел примерно в 19.30 по адресу Большая тульская, дом 50.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Полиция ищет злоумышленника. По данным некоторых СМИ, стрельба велась из автомобиля марки Nissan.