Россиян среди пассажиров совершившего жесткую посадку самолета в Индии нет - Генконсульство РФ

Россиян среди пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в Индии, нет. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Ченнаи.

В ведомстве напомнили, что в связи с продолжением пандемии коронавируса Индия остается для россиян закрытой страной. Кроме того, в списке пассажиров номеров российских паспортов нет. На данный момент почетный консул в Тривандруме Ратиш Наир выясняет, находились ли граждане РФ на данном рейсе.

«Скорее всего, наших граждан на этом рейсе не было», - цитируют РИА Новости дипломата.

По меньшей мере 16 человек, включая пилота, стали жертвами жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде, еще 123 пострадали. Об этом сообщило издание издание Hindustan Times. На месте происшествия работают медики и пожарные.