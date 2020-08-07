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При крушении самолета в Индии погибли 14 человек

Ирина Егорова
20:20 07.08.2020
Пассажирский самолет Air India, на борту которого находились 191 человек, совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП. 
© Видео: Paul Oommen, Twitter © Фото: bagga_daku Twitter

Более 120 человек пострадал при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде. Тяжелые травмы диагностированы у 15 пассажиров. Четырнадцать человек погибли, сообщает агентство ANI. Некоторые СМИ сообщали, один из пилотов самолета погиб на месте, второй находится в критическом состоянии.

На борту следовавшего из Дубая самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.

На кадрах видно, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.

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