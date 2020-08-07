МИД Ливана: виновных во взрыве в Бейруте установит военный трибунал

Ответственных за взрыв в порту Бейрута установит военный трибунал. Об этом заявил глава МИД Ливана Шарбель Вахбе.

«Военный трибунал проведет все необходимые расследования в связи с катастрофой для установления ответственных», - заявил Вахбе в интервью телеканалу al-Mayadeen.

Он добавил, что итоги расследования взрыва ожидаются в ближайшие дни. Судебные власти Ливана решают вопрос о необходимости обращения за помощью к иностранным специалистам.

Также глава МИД Ливана сообщил, что связался с главами министерств иностранных дел более 30 стран и все выразили готовность встретиться с ним.

Трагедия произошла четвертого августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной повредило десятки домов. По данным местных властей, причиной случившегося стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате ЧП погибли 154 человека, около пяти тысяч пострадали. Помощь Ливану предложили множество стран. Полевые госпитали в Бейрут направили Россия, Катар и Ирак.