Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки самолета в Индии

Опубликованы первые кадры из Индии, где пассажирский самолет Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП. На кадрах видно, что носовая часть самолета сильно разрушена. Сообщается, что погибли три человека, в том числе пилот самолета. Второй пилот доставлен в больницу в критическом состоянии. Также, по имеющейся на данный момент информации, госпитализированы еще 30 пострадавших.

На месте работают спасатели, тушат самолет и эвакуируют людей с места происшествия.

По предварительным данным, самолет следовал из Дубая. Число пассажиров на его борту разнится, по данным ряда СМИ, их может быть от 170 до 194.