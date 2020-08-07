Минздрав Ливана сообщил об отсутствии россиян среди погибших в Бейруте

Граждан России нет среди погибших в результате взрыва в Бейруте, сообщает Минздрав Ливана. Ведомство опубликовало список жертв трагедии, в нем значатся 152 человека.

Большая часть погибших — граждане Ливана и Сирии. Также в числе жертв есть граждане Пакистана, Бангладеш, Австралии и Египта. Личности 17 погибших пока не опознаны.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город. В поисках погибших и разборе завалов помогают и российские спасатели. Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в столице Ливана для оказания помощи пострадавшим. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Ливан поблагодарил Россию за оперативную помощь.