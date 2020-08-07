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Польша собралась помочь Украине в «возвращении» Крыма

Кирилл Васин
18:12 07.08.2020
По итогам референдума в 2014 году Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовали более 90% пришедших на участки жителей полуострова.
Польша собралась помочь Украине в «возвращении» Крыма
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

В ходе церемонии инаугурации переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда заявил, что поможет Украине «вернуть» Крым.

По его словам, в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и примет меры для помощи Украине. Помимо Крыма, Дуда замахнулся и на «возвращение» Донбасса, передает «Главред».

Ранее бывший депутат Рады объяснила, что Украина навсегда потеряла Крым. По словам Анны Герман, Украина вызвала такой исход своими действиями против жителей полуострова.

По итогам референдума в 2014 году Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовали более 90 процентов пришедших на участки жителей полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с «возвращением» Крыма Украине закрыт.

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