В ходе церемонии инаугурации переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда заявил, что поможет Украине «вернуть» Крым.

По его словам, в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и примет меры для помощи Украине. Помимо Крыма, Дуда замахнулся и на «возвращение» Донбасса, передает «Главред».

Ранее бывший депутат Рады объяснила, что Украина навсегда потеряла Крым. По словам Анны Герман, Украина вызвала такой исход своими действиями против жителей полуострова.

По итогам референдума в 2014 году Крым вошел в состав России. В поддержку данного решения проголосовали более 90 процентов пришедших на участки жителей полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос с «возвращением» Крыма Украине закрыт.