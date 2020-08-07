Три истребителя Су-35С поднялись на перехват стратегического бомбардировщика США над Охотским морем
Нарушения границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено.
© Фото: Минобороны России
Сегодня, 7 августа, над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
В воздух были подняты три истребителя Су-35С, которые сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря.
После удаления американского самолета от российской границы государственные истребители вернулись на аэродром базирования.
Отмечается, что весь полет российских самолетов Су-35с проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-1В ВВС США не допущено.