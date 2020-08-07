Осколки Бейрута: как столица Ливана пережила третий день после взрыва

Обломки зданий и осколки стекол, разрушения и развалы – так выглядит столица Ливана город Бейрут в течение уже трех дней после мощного взрыва, прогремевшего в местном порту. Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал, каким сейчас видят город его обитатели.

На кадрах показаны улицы и квартиры Бейрута: ни один план города не обходится без груды покореженных металлических и бетонных конструкций. Балконы и окна взрывной волной внесло в самые глубины квартир горожан.

Спасательные службы, в числе которых специалисты МЧС России, занимаются разбором завалов и поиском раненых и погибших. Медицинские службы оперативно перемещаются по городу и оказывают первую помощь.

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. На данный момент число жертв взрыва увеличилось до 154 человек. Мировые государства сопереживают Бейруту. Папа римский Франциск пожертвовал пострадавшим 250 тысяч евро.