Пассажирский самолет в Индии совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Кожикоде в индийском штате Керала, пишут СМИ. Первые кадры с места катастрофы были опубликованы в Сети.

На борту находятся более 100 пассажиров. По предварительным данным, погибли три человека. Пилот самолета скончался на месте, второй пилот в критическом состоянии доставлен в больницу, сообщает портал News18. Кабина самолета, который выкатился за пределы полосы в Индии, разрушилась.

На кадрах видно, что на месте происшествия уже работают спасатели, пассажиров эвакуируют с ВПП, самолет тушат.