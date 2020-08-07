Ливан благодарен России за оперативную помощь после взрыва в Бейруте

Ливан благодарен России за помощь, оказанную в связи с масштабными разрушениями после взрывов в порту Бейрута, заявил ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар.

«Хотел бы выразить благодарность России и президенту Владимиру Путину за соболезнования и солидарность с ливанским народом в ситуации с катастрофой, которая произошла. А также - за оперативную помощь, которую Российская Федерация отправила в Ливан. Она включает пять самолетов, на которых в Ливан прибыли медикаменты, специалисты, полевой госпиталь и лаборатория по тестированию на коронавирус», - заявил дипломат.

По его словам, в стране ожидают дальнейшей помощи от России, в качестве поставок строительных материалов.

«Мы надеемся, что Россия расширит свою помощь, и следующим шагом этой помощи станут строительные материалы, в том числе алюминий, стекло, дерево и другие материалы», - передает слова ливанского посла РИА Новости.

В результате взрыва город практически превратился в руины, ущерб составляет не менее 15 миллиардов долларов. также было полностью уничтожено зернохранилище.

Владимир Путин сегодня, на совещании с постоянными членами СБ, предложил продумать дополнительные меры помощи ливанскому народу.

Россия проводит в столице Ливана гуманитарную операцию. В Бейрут направлены пять бортов МЧС вместе со спасателями и специалистами Роспотребнадзора, а также необходимым оборудованием. Российские специалисты не только оказывают помощь пострадавшим и проводят тесты на коронавирус, но и помогают в ликвидации последствий взрыва, разбирают завалы.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 154 человека, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.