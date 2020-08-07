Названы шесть признаков распространения рака в организме

Британские ученые назвали шесть признаков распространения рака предстательной железы.

По их словам, с данной проблемой сталкивается множество мужчин по всему миру. Онкологи отмечают, что проявления рака могут быть незаметны, пока опухоль не начнет давление на канал вывода мочи.

Среди шести признаков распространения рака специалисты назвали: проблемы при мочеиспускании и соответствующие боли, снижение «напора» потока уретры, следы крови в спермовых выделениях, отеки в ногах, боли в костях и общую усталость.

Эксперты отмечают, что в качестве периферийных признаков могут отмечаться потеря веса, нарушение сексуальной функции, болезненная бледность, сообщает организация Cancer Research UK.