Нет раскольникам: Зеленский призвал оставить Киево-Печерскую лавру за Московским патриархатом
Украинский президент отреагировал на онлайн-петицию о передаче лавры во владение раскольнической ПЦУ.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение касательно Киево-Печерской лавры. Он заявил, что она должна оставаться в безвозмездном пользовании Московского патриархата.
Таким образом глава Украины отреагировал на онлайн-петицию о передаче религиозного строения во владение раскольнической так называемой Православной церкви Украины, находящейся в подчинении Константинополя.
Зеленский также подчеркнул, что судьбу лавры должен решить кабинет министров, за которым закреплено конституционное право управлять объектами государственной собственности.