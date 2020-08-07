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В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Ирина Егорова
18:11 07.08.2020
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Юношу задержали, он признал вину.
В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

В Приморье 18-летний парень рассказал своей 16-летней подруге, что умеет гадать на картах, читать мысли и наводить порчу. «В обмен на ее душу дьяволу» он предложил ей исполнить три любых желания.

«Для этого необходимо произвести определенный ритуал. За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить 6 000 рублей - 1 000 рублей за работу и  5000 рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия», - сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю. 

Также он потребовал от школьницы ноутбук и стоимость всех имеющихся у нее золотых украшений, которые девушка должна была отдать в ломбард и деньги за них перечислить «экстрасенсу» на карточку. Объяснил «колдун» это тем, что тот, кто перешел на сторону дьявола, не имеет права носить золото.

Позднее парень попросил девушку удалить переписку в соцсетях и отдать ему телефон, чтобы ее не забрали в психиатрическую больницу.

Спустя время о случившемся узнали родители пострадавшей и обратились в полицию. Ущерб, нанесенный мошенником, оценили в 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Юношу задержали, он признал вину. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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