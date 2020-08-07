Бывший солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Разин добавил, что все знакомые музыканта переживают и надеются на его скорейшее выздоровление.
© Фото: razin_andrei_lm, instagram
Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в больнице в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин.
«Состояние Саши Прико остается тяжелым. Врачи делают все возможное, идет диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID-19», - написал Разин на своей странице в Instagram.
Он отметил, что у Прико сегодня, 7 августа, будут брать пункцию для более детального изучения состояния. Разин добавил, что все знакомые музыканта переживают и надеются на его скорейшее выздоровление.