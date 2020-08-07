Едкий запах дыма: в Якутии борются с лесными пожарами

Накануне стена огня подступила к якутскому селу Сватай. Пламя пыталось окружить населенный пункт, но местные жители дали бой стихии. Все мужчины села вышли на линию «огненного фронта». Когда огонь уже подступал вплотную к местной электростанции, на помощь жителям пришел аэромобильный десант МЧС.

Природные пожары угрожают еще трем населенным пунктам. Запах гари и дымка накрыли столицу региона Якутск. В воздухе зафиксировано превышение загрязняющих веществ. В аптеках повысился спрос на маски.

Сложная ситуация и в Сургуте. В лесах Ханты-Мансийского округа бушуют несколько природных очагов. Пожары полыхают и в соседней Курганской области.

Во всех регионах, где сейчас действуют лесные пожары, принимаются профилактические меры. Вокруг жилых зон и промышленных объектов возводят защитные полосы, через которые огню не пройти.

Для ликвидации очагов применяют встречный пал. Да и сама природа помогает: в Якутии сильный ветер сменился ливнем. Селу Сватай лесной пожар больше не угрожает.