Советник президента России оценил слова Билла Гейтса о катастрофе «хуже коронавируса»

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев оценил прогноз пионера технологий Билла Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса». Советник Владимира Путина заявил, что ничего нового он не услышал.

«В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиального нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались на уровне отдельных стран и международных организаций», - заявил Эдельгериев.

Он отметил, что данные оценки могут расходиться в конкретных цифрах, но значат всегда одно и то же - негативный исход. Поэтому, по словам советника президента, усилия для сохранения экологии необходимо прикладывать уже сегодня.

Ранее Билл Гейтс заявил, что в следующие десятилетия климат на Земле претерпит значительные изменения. Последствия экологического кризиса, ожидающего человечество в ближайшем будущем, по мнению бизнесмена, могут быть «еще хуже» последствий пандемии, насколько бы ужасна она ни была.