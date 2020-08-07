Автобус столкнулся с фурой в Курганской области
По предварительным данным, пострадали пять человек.
© Фото: МЧС России по Курганской области
В результате столкновения междугороднего автобуса с фурой в Курганской области пострадали пять человек, сообщает МЧС РФ.
Автобус направлялся из Тюмени в Крым. Фура перевозила зерно.
От удара у автобуса заклинило двигатель. Сотрудники МЧС России проводили деблокировку.
В результате происшествия четыре пассажирки автобуса: женщины 1992, 1996, 1954, 1967 годов рождения и водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения. Они госпитализированы в местные больницы.