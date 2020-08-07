«Счастье любит тишину»: Кай Метов со своей молодой невестой готовятся к тайной свадьбе

Певец Кай Метов и актриса Анастасия Рожкова готовятся к свадьбе. Но, по словам 55-летнего артиста, о бракосочетании никто не узнает.

«Счастье любит тишину. Никто не узнает о нашей свадьбе. Это тайна. В этот день с нами рядом будут только самые близкие люди», - отметил он.

Пара встречается уже несколько лет. Разница в возрасте в 28 лет молодую невесту не смущает.

«Он был секс-символом 90-х. Я тогда была маленькой, смотрела по телевизору его клипы. И вот судьба нас свела. Наши отношения начались с дружбы. С ним никогда было скучно», - рассказала Рожкова.

По словам Метова, его новая возлюбленная быстро наша общий язык с его близкими и тремя детьми от единственного брака с Натальей. Но сейчас пара мечтает об общем ребенке.

«Мы очень хотим детей и работаем над этим. Сейчас моя жизнь более спокойная, и я взвешенно отношусь к решению снова стать отцом», - рассказал певец в эфире телеканала «Россия 1».

Кай Метов прославился в 1991 году на весь Советский Союз песней «Мама, я хочу быть пионером». Суперзвездой артист стал через два года, когда в 1993 году вышел его дебютный альбом «Position № 2». Одноименная песня до сих пор является визитной карточкой Кая. В 90-х певец выпустил еще несколько хитов, однако затем пропал с экранов. В начале нулевых написанная им «Роза чайная» стала хитом в исполнении Филиппа Киркорова и Маши Распутиной.