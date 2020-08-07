Путин не исключил оказания дополнительной помощи Ливану со стороны России

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.

«Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане», - обратился Путин на оперативном совещании к постоянными членами Совета безопасности.

Он добавил, что по его поручению была сформирована группа сил МЧC, которые уже оказывают помощь ливанскому народу.

Вчера, например, в первый день работы мобильного госпиталя МЧС, российские специалисты приняли 13 пациентов. Всего комплекс ежедневно способен принять до 150 человек. Напомним, что Россия проводит в столице Ливана гуманитарную операцию. В Бейрут направлены пять бортов МЧС вместе со спасателями и специалистами Роспотребнадзора, а также необходимым оборудованием.

Российские специалисты не только оказывают помощь пострадавшим и проводят тесты на коронавирус, но и помогают в ликвидации последствий взрыва, разбирают завалы.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 154 человека, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.