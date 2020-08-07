Дочь Заворотнюк рассказала о результатах тестов на COVID-19

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обнародовала свои результаты тестирования на коронавирус.

«У всей семьи отрицательные тесты! У меня оба теста на COVID-19 отрицательные! Я так рада, очень боялась, что кого-то могла заразить до того, как проявились симптомы», - написала она в своем Instagram.

Ранее 24-летняя девушка обнаружила у себя симптомы инфекции: температуру, кашель и заложенность носа. Но, по ее словам, сейчас ей уже лучше.

«Мы сейчас в такое время живем, что любой признак недомогания - и тут же думаешь, что у тебя «корона», - добавила она.

Также в сообщении она поблагодарила врачей, заявив, что они «совершают настоящий подвиг».

Ранее знакомые Анастасии Заворотнюк рассказали о нынешнем состоянии здоровья актрисы. По их словам, у нее появилась сильная слабость и утомляемость.