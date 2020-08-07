Администратор Гармаша рассказал о проектах актера после ухода из «Современника»
По словам Будрина, Гармаш занят кинолентой, в которой играет главную роль.
© Фото: Anton Belitsky, Globallookpress
Администратор Сергея Гармаша Олег Будрин рассказал о новых проектах актера.
По словам Будрина, Гармаш занят кинолентой, в которой играет главную роль. Работа над фильмом приостанавливалась из-за COVID-19, но теперь возобновилась с новой силой.
«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли. Работа над лентой была прервана из-за пандемии, поэтому сейчас активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», - передает слова Будрина РИА Новости.
Сергей Гармаш покинул «Современник», в котором играл с 1984 года. Сам актер объяснил уход тем, что он не доволен политикой нового руководства, которое пытается сделать из театра «модное место», и «не может поступить иначе».