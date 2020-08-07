Папа римский пожертвовал 250 тысяч евро пострадавшим в Бейруте

Папа римский Франциск отправил пожертвование церкви Ливана на помощь пострадавшим в результате мощного взрыва в Бейруте.

Отмечается, что сумма пожертвования составила 250 тысяч евро. Она передана через апостольскую нунциатуру в Бейруте, передает Vatican News.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По данным Минздрава Ливана, число погибших в результате взрыва достигло 154 человек.