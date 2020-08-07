TikTok ответил на ультиматум Трампа

Трамп считает, что через TikTok могут распространять дезинформацию, а также заподозрил, что компания может передавать сведения о пользователях властям Китая.

TikTok пригрозила подать в американский суд после того, как президент США Дональд Трамп заявил об угрозе приложения. Американский лидер подписал указ, запрещающий гражданам страны проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. Запрет на сделки вступит в силу в конце сентября. В Белом доме считают, что TikTok и WeChat якобы собирают сведения о пользователях и передают их Коммунистической партии Китая. Трамп назвал это «угрозой национальной безопасности» США.

В TikTok данную информацию опровергли.

«Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании», - рассказали представители компании.

Кроме того, TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес. А подписанный президентом США указ подрывает доверие к соблюдению в Штатах законов и ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка. По словам Помпео, в США могут запретить не только TikTok, но и множество других китайских приложений.