В геноме человека найдена ДНК неизвестного предка

Ученые из Корнеллского университета США обнаружили в геноме современного человека ДНК неизвестного предка.

Как отметили в университете, примерно 50 тысяч лет назад предки современного человека мигрировали из Африки и начали скрещиваться с неандертальцами и денисовцами.

Американские ученые создали систему, «расшифровывающую» ДНК человека на предмет фрагментов других видов. И эти фрагменты нашлись. По данным исследователей, несколько процентов привнесенного неаднертальцами в геном современных людей ДНК передались тем от неизвестных видов более двухсот тысяч лет назад. Один процент генов денисовцев также имеет похожие корни.

Специалисты предположили, что в роли неизвестного предка мог выступить вид Homo erectus, но доказательств теории пока не имеется, передает журнал PLOS Genetics.