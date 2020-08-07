Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
Глава государства предложил обсудить ситуацию в мире, сделав упор на положение дел в странах ближнего зарубежья.
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Ситуация на постсоветском пространстве является одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое проходило по видеосвязи.
Глава государства отметил, что политические и экономические интересы стран ближнего зарубежья часто совпадают с российскими.
«Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», - отметил российский лидер.
Также Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.