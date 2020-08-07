Путин назвал внешнеполитические приоритеты России

Ситуация на постсоветском пространстве является одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое проходило по видеосвязи.

Глава государства отметил, что политические и экономические интересы стран ближнего зарубежья часто совпадают с российскими.

«Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», - отметил российский лидер.

Также Путин не исключил, что Россия окажет дополнительную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута.