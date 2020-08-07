Вылетевший из Ставрополя в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги
По предварительным данным, причиной сигнала могла послужить техническая неисправность.
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Вылетевший из Ставрополя в Москву пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подал сигнал тревоги.
Сигнал был передан за полчаса до посадки в аэропорту Шереметьево. После его отправки воздушное судно начало снижение.
По предварительным данным, причиной сигнала могла послужить техническая неисправность, передает ТАСС со ссылкой на источник.