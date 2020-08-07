Пять школьников заразились коронавирусом в летних лагерях Ростовской области
По словам главы управления Роспотребнадзора по региону Евгения Ковалева, с начала июня в области были открыты более 600 пришкольных и 17 загородных лагерей.
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За первую смену в летних пришкольных лагерях Ростовской области коронавирусом заразились пять учеников.
По словам главы управления Роспотребнадзора по региону Евгения Ковалева, с начала июня в области были открыты более 600 пришкольных и 17 загородных лагерей, в которых за первую смену отдохнули почти 50 тысяч учеников, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что аэропорт Ростова-на-Дону возобновляет международные рейсы. Первых пассажиров начали доставлять в Турцию.