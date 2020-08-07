Умер актер из «Войны миров» и «Ромео и Джульетты»

В возрасте 68 лет в канадском Кранбруке умер актер Брент Карвер.

В письме, опубликованном семьей актера, говорится, что он «был предан семье, любил жизнь и выступления». Причина смерти Карвера не уточняется. О дате похорон родственники пообещали сообщить позже, передает New York Post.

Брент Карвер начал карьеру в 1970-х. Он известен по ролям в «Войне миров», «Ромео и Джульетте», «Сумеречной зоне».