Умер актер из «Войны миров» и «Ромео и Джульетты»
Причина смерти Карвера не уточняется. О дате похорон родственники пообещали сообщить позже.
© Фото: The Royal Conservatory, YouTube
В возрасте 68 лет в канадском Кранбруке умер актер Брент Карвер.
В письме, опубликованном семьей актера, говорится, что он «был предан семье, любил жизнь и выступления». Причина смерти Карвера не уточняется. О дате похорон родственники пообещали сообщить позже, передает New York Post.
Брент Карвер начал карьеру в 1970-х. Он известен по ролям в «Войне миров», «Ромео и Джульетте», «Сумеречной зоне».