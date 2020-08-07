Спасатель МЧС РФ рассказал о разборе завалов в Бейруте

Спасатель МЧС РФ Андрей Нижников рассказал, как идет работа в столице Ливана Бейруте у российских специалистов, помогающих в разборе завалов после мощного взрыва.

«Работается нормально. Это ЧС, к которому мы подготовлены, мы не испытываем особых проблем», - отметил специалист.

Он подчеркнул, что основной задачей является поиск живых людей под завалами. Также приходится извлекать из-под обломков останки погибших.

Нижников отметил, что российские специалисты трудятся в тесной кооперации со спасателями из Ливана и Франции. Работа идет продуктивно, передает РИА Новости.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По данным Минздрава Ливана, число погибших в результате взрыва достигло 154 человек.