В Кремле заявили, что РФ заинтересована во внутриполитической стабильности в Белоруссии

Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации, сообщает в пятницу, 7 августа пресс-служба российского президента.

Сегодня глава РФ Владимир Путин провел со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко телефонные переговоры. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, а также задержание на территории республики российских граждан.

В Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента страны, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование на выборах президента. В эти дни проголосовать разрешается тем, кто не сможет этого сделать в сам день выборов. На пост главы государства претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.