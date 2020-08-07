«Норникель» опроверг сообщения о новом разливе водно-топливной смеси
Ранее появилась информация, что водно-топливная смесь попала в реку Амбарная в результате порыва рукава, через который ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения.
© Фото: Пресс-служба Норникеля, РАИ Новости
В «Норникеле» заявили, что на видео, размещенном в Интернете, речь идет о «зарегистрированном выпуске» шахтных вод. Информацию о несанкционированном сбросе вод на руднике «Октябрьский» в Норильском промышленном районе в Красноярском крае в компании опровергли.
Ранее появились данные, что во время ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый прорыв водно-топливной смеси.
Сама авария произошла в мае 2020 года, один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего вылилось свыше 20 тысячи тонн топлива.