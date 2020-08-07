«Норникель» опроверг сообщения о новом разливе водно-топливной смеси

В «Норникеле» заявили, что на видео, размещенном в Интернете, речь идет о «зарегистрированном выпуске» шахтных вод. Информацию о несанкционированном сбросе вод на руднике «Октябрьский» в Норильском промышленном районе в Красноярском крае в компании опровергли.

Ранее появились данные, что во время ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый прорыв водно-топливной смеси.

Сама авария произошла в мае 2020 года, один из ре­зер­ву­а­ров хра­не­ния дизтоп­ли­ва на ТЭЦ-3 по­лу­чил по­вре­жде­ния из-за рез­кой про­сад­ки опор фун­да­мен­та, в ре­зуль­та­те чего вы­ли­лось свыше 20 ты­ся­чи тонн топ­ли­ва.