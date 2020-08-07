СК РФ начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

Следственный комитет РФ приступил к процессуальной проверке обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России.

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», - сообщается на сайте ведомства.

Российский МИД ранее назвал ситуацию с задержанием наших соотечественников «спектаклем». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, вина россиян не доказана. В Кремле отмечали, что россияне не совершили никаких противоправных действий и имели при себе документы. В МИД РФ требовали освободить задержанных, так как арест совершен под «безосновательным и надуманным предлогом», который не соответствует союзническим отношениям между государствами.