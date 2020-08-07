«Главное - не смешивать»: российские фермеры рассказали о правилах хранения селитры

Аммиачная селитра - это кристаллическая соль, которая производится из аммиака и азотной кислоты. Она часто используется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве. Аммиачная селитра довольно чувствительна к теплу: при 32,2 градусах Цельсия она меняет свои полиморфные фазы. И если упаковки нитрата аммония в больших количествах хранить в непосредственной близости друг к другу, то они могут нагреться и даже вызвать самовозгорание.

Российские фермеры рассказали о ряде правил, которых стоит придерживаться при хранении селитры, чтобы избежать последствий, подобных взрыву в Бейруте.

Так, фермер Александр Почепцов вспомнил, как аммиачную селитру хранили в советские времена. По его словам, специальные склады строились подальше от людей. Некоторые из них были под охраной.

«Раньше, в советские времена, были специальные склады - даже охраняемые, которые находились подальше от людей. И эту селитру там держали, разбрасывали на полях. Но это все было четко прописано, потому что опасное вещество», - пояснил Почепцов.

Это правило до сих пор должно быть ключевым в хранении селитры, полагает руководитель колхоза «8-е Марта» Алексей Галаганов.

«Хранить надо в закрытом и недоступном месте и чтобы все было под замком», - подчеркнул он.

С ним согласен и фермер из Свердловской области Василий Мельниченко. По его словам, для хранения селитры просто необходимы специальные склады, а для ее перевозки нужна лицензия.

«Все эти разговоры о том, что сельскохозяйственная селитра не взрывоопасна - это, конечно, неправда. Потому что при хорошем нагреве она взрывается и взрывается очень сильно», - высказался Мельниченко.

А фермер Алексей Глушко предупреждает, что селитру нужно держать подальше от других веществ

«Главное - не смешивать», - сказал эксперт.

Четвертого августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Ударной волной часть города была превращена в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.