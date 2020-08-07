Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В пятницу, 7 августа, во время телефонных переговоров Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили задержание на территории республике российских граждан.
«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан», - уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе переговоров лидеры стран выразили уверенность, что ситуация с задержанием российских граждан будет урегулирована в духе взаимопонимания.
Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».
На территории Белоруссии 29 июля были задержаны российские граждане, которые, по мнению информации местных властей, являются «боевиками» частной военной компании.