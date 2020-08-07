Названы главные жизненные ценности россиян

Большинство россиян среди важных для них ценностей назвали самоуважение, свободу и диалог. Также для них важны вопросы экологии и сокращение дистанции с властью, говорится в докладе «Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года». Презентация доклада велась на Facebook.

Отмечается, что есть топ-12 ценностей, которые характерны для жизни 85% граждан России. Это самоуважение, свобода, диалог, эмпатия и сотрудничество. Экология и устойчивое развитие стали «новинками» 2020 года. Есть понятия, которые постепенно «уходят», и общество уже не причисляет их в основу своей жизни, не описывает ими свою реальность. Это патриотизм, социальная мобильность, инновационность. Для каждого третьего россиянина они не близки, заявила директор центра социально-экономических исследований Лора Накорякова.

«Ценности, которые на сегодняшний день наименее присущи жизни россиян - это индивидуализм, конкуренция, сильная вертикаль власти», - добавила она.

По ее словам, текущее настроение и установки населения обуславливают не только сложившиеся внешние условия и произошедшие события, но и определенные социально-демографические факторы, устои и ментальность людей.