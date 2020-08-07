Названы пять продуктов, снижающие артериальное давление

Из-за неправильного питания, стресса и плохого самочувствия может повышаться артериальное давление. Эксперты назвали пять продуктов, которые помогают бороться с этой проблемой.

К примеру, рекомендуется обратить внимание на лосось. Он богат полезными для сердца веществами и кислотами, снижает риск заболеваний этого органа и артериальное давление.

Также эксперты советуют присмотреться к манго. Данный фрукт в зрелом состоянии не только очень вкусный и сладкий, он еще и полезный: служит источником клетчатки и бета-каротина.

Болгарский перец выступает источником витамина С, которого в нем больше, чем в цитрусовых. Он также оказывает влияние на снижение давления.

Также витамином С и клетчаткой богаты абрикосы, что тоже очень полезно для сердца и снижения давления. В этом деле поможет и горький шоколад. Небольшое количество данного лакомства способствует сохранению здоровья, передает MedikForum.