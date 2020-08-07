Российский истребитель «перехватил» самолеты-разведчики США над Черным морем

Седьмого августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели, сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении говорится, что для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено.