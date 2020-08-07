При ликвидации ЧС в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси

Во время ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Уточняется, что водно-топливная смесь попала в реку Амбарная в результате порыва рукава, через который ее качали по временным трубопроводам в место временного хранения.

«Рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности», - пишет РИА Новости.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего вылилось свыше 20 тысячи тонн топлива.