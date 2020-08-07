В России сняли ограничения на госзакупки лекарств из-за рубежа

В России сняты ограничения на госзакупки определенных лекарственных препаратов из-за рубежа. Соответствующее постановление снял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, снятие ограничений распространилось на препараты против лейкоза и лимфомы. Девять из них вошли в перечень жизненно необходимых. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Ранее Мишустин также подписал обновленный и расширенный в три раза список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.