В России сняли ограничения на госзакупки лекарств из-за рубежа
Снятие ограничений распространилось на препараты против лейкоза и лимфомы.
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В России сняты ограничения на госзакупки определенных лекарственных препаратов из-за рубежа. Соответствующее постановление снял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В частности, снятие ограничений распространилось на препараты против лейкоза и лимфомы. Девять из них вошли в перечень жизненно необходимых. Текст постановления опубликован на сайте правительства.
Ранее Мишустин также подписал обновленный и расширенный в три раза список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.